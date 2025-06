Sostenibilità Nespresso e Banco Alimentare Toscana insieme per trasformare chicco caffè in chicco riso

Nespresso e Banco Alimentare Toscana uniscono le forze in un innovativo progetto di economia circolare, “Da Chicco a Chicco”. Un’iniziativa che trasforma i semplici chicchi di caffè in risorse utili per le comunità, dimostrando che sostenibilità e solidarietà possono andare di pari passo. Questa collaborazione rappresenta un passo concreto verso un futuro più responsabile, ampliandosi ora anche a tutta Italia e offrendo nuove opportunità di supporto sociale.

(Adnkronos) – Un chicco di caffè può diventare un chicco di riso e trasformarsi in supporto concreto per le comunità. È questo il principio alla base del progetto di economia circolare “Da Chicco a Chicco” che da oggi accoglie il Banco Alimentare della Toscana, ampliandosi sul territorio italiano alla sesta regione. Dopo il Banco Alimentare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sostenibilità, Nespresso e Banco Alimentare Toscana insieme per trasformare chicco caffè in chicco riso

In questa notizia si parla di: chicco - caffè - riso - sostenibilità

Viaggio del chicco di caffe’ (1): il luogo di nascita in Africa - Il viaggio del chicco di caffè inizia in Africa, il luogo di nascita di molte delle varietà più pregiate.

Da un chicco di riso a un’icona di design. Nasce così Hera nei Campi, progetto candidato ai Fedrigoni Top Awards 2025. Con Multiverse e @heraneicampi abbiamo trasformato una storia di terra in un oggetto stampato, sostenibile, narrativo. Il 5 giugno sare Vai su Facebook

Sostenibilità, Nespresso e Banco Alimentare Toscana insieme per trasformare chicco caffè in chicco riso; Nespresso: Il progetto Da Chicco a Chicco dona 120.000 piatti di riso al Puglia e Daunia; “Da chicco a chicco”, l’economia circolare acquista un valore sociale.