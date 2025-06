Sostegno economico a 815 famiglie per l’acquisto dei libri scolastici | al via la riscossione le modalità

Il Comune di Salerno dà il via alla riscossione dei contributi economici destinati a 815 famiglie per l’acquisto dei libri scolastici dell’anno 2024/2025. Un aiuto concreto per alleggerire il carico delle spese scolastiche e sostenere le famiglie nel percorso di formazione dei loro figli. La procedura, già avviata, garantisce a chi ha fornito il codice Iban di ricevere i fondi in tempi rapidi, offrendo un supporto fondamentale all’inizio dell’anno scolastico.

Al via, la riscossione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo riferiti all’anno scolastico 20242025. Come fa sapere il Comune di Salerno, infatti, i relativi mandati di pagamento sono in esecuzione. Circa la liquidazione, coloro i quali hanno fornito agli uffici il codice Iban. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sostegno economico a 815 famiglie per l’acquisto dei libri scolastici: al via la riscossione, le modalità

In questa notizia si parla di: acquisto - libri - riscossione - sostegno

Sostegno economico a 815 famiglie per l’acquisto dei libri scolastici: al via la riscossione, le modalità; Avviso Pubblico per l’erogazione di borse di studio regionali denominate “Voucher Caro Scuola” per l’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale, a favore degli studenti delle scuole; Libri di testo 2024/2025, integrazione documenti di acquisto.

Sostegno economico a 815 famiglie per l’acquisto dei libri scolastici: al via la riscossione, le modalità Da salernotoday.it: L’impegno finanziario complessivo sfiora i 210mila euro, che si aggiungono ai circa 850mila euro già erogati per le cedole librarie ...