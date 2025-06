Sospeso un cantiere edile a Fiumefreddo di Sicilia per lavoro nero e scarsa sicurezza

motivo, l’intervento ha portato alla sospensione immediata dei lavori e all’individuazione delle irregolarità, sottolineando l’importanza di rispettare le norme per garantire sicurezza e legalità nel settore edile. La tutela dei lavoratori e la salvaguardia delle regole sono fondamentali per un progresso sostenibile e responsabile.

Nei giorni scorsi, a Fiumefreddo di Sicilia, un team di ispettori ordinari e tecnici del contingente Inl ha effettuato un accesso in un cantiere edile, riscontrando l'attività di due lavoratori in nero, senza contratto e privi di ogni tutela normativa e assicurativa, sui tre presenti. Per tale

