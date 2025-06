Sos export giù nel primo trimestre | Dobbiamo potenziare i mercati

Le esportazioni delle Marche nel primo trimestre del 2024 registrano un calo dell’11,6%, segnando una battuta d’arresto per il settore. Con un valore di 3.174,9 milioni di euro, è evidente la necessità di potenziare i mercati di sbocco, soprattutto in paesi chiave come la Germania, che resta il principale cliente. Per mantenere competitività e crescere nuovamente, è fondamentale adottare strategie innovative e rafforzare le relazioni internazionali.

Rallentano le esportazioni delle Marche nel primo trimestre dell’anno. Il valore delle vendite dei prodotti made in Marche oltre i confini nazionali è stato pari a 3.174,9 milioni, con un calo dell’11,6% sul primo trimestre del 2024. Tutti in territorio negativo i dati relativi alle esportazioni nei principali Paesi di destinazione, dove si concentra il 97,4% dell’export regionale. Nei confronti della Germania, che resta la migliore cliente per le aziende delle Marche, il valore dell’export è stato di 393,8 milioni con una flessione del 9,2%; poi ecco la Francia con 342,6 milioni (-13,2%) e gli Usa con 219,6 milioni (-18,1%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sos export, giù nel primo trimestre: "Dobbiamo potenziare i mercati"

