Sos di Confcommercio | Mancano addetti Uil | no al lavoro povero

L'allarme di Confcommercio suona forte: nel 2025 mancheranno circa 260.000 lavoratori qualificati nel settore del terziario, un incremento del +4% rispetto al 2024. La difficoltà nel trovare personale adeguato mette a rischio la crescita di commercio, ristorazione e alloggio, rischiando di frenare l’economia nazionale. È urgente intervenire per valorizzare il lavoro e combattere il fenomeno del lavoro povero, affinché il nostro futuro sia sostenibile e prospero.

L’ occupazione è "ai massimi", tanto che "è difficile reperire" manodopera qualificata nel terziario di mercato. È l’allarme di Confcommercio, secondo cui nel 2025 commercio, ristorazione e alloggio non riusciranno a trovare circa 260mila lavoratori. Si tratta di un dato in crescita rispetto al 2024 (+4%) ed è "una vera e propria emergenza, perché rischia di frenare la crescita economica dei settori considerati e del prodotto lordo dell’intero sistema italiano". Ma questa è una faccia della medaglia e l’altra, negli stessi comparti, anche e soprattutto per effetto dei contratti cosiddetti "pirata" (che fanno dumping contrattuale proprio rispetto all’accordo collettivo tra la stessa Confcommercio e le sigle di categoria di Cgil, Cisl e Uil), è rappresentata dal lavoro "povero" e sottopagato, con retribuzioni anche di 7 mila euro più basse di quelle del contratto principale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net