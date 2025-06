Sorteggio ATP Halle 2025 | i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno Zverev solo in finale Medvedev o Rublev in semifinale

Il sorteggio ATP di Halle 2025 si avvicina, con Jannik Sinner pronto a difendere il titolo e a sfidare i migliori del circuito. Con il numero 1 del seeding, il percorso dell'azzurro promette emozioni, mentre le possibili sfide si delineano: Zverev in finale, Medvedev o Rublev in semifinale. Chi uscirà vittorioso da questa battaglia di talenti? Scopriamolo a partire dal sorteggio di sabato 14 giugno.

A meno di defezioni dell'ultima ora, il ranking ATP rilasciato lunedì 9 giugno, dopo il Roland Garros, ha definito le 8 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile del Terra Wortmann Open 2025 di tennis: il sorteggio è previsto a partire dalle ore 13.00 di sabato 14 giugno. Jannik Sinner è il campione in carica, e sarà il numero 1 del seeding: per questo motivo potrà ritrovare soltanto in finale il tedesco Alexander Zverev (numero 2), mentre potrà incontrare uno tra i due russi Daniil Medvedev (numero 3) ed Andrey Rublev (numero 4) soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, infine, l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell'ordine, l'argentino Francisco Cerundolo, il transalpino Ugo Humbert, il ceco Tomas Machac e l'altro russo Karen Khachanov.

