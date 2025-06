Sorpreso mentre prova a truffare una coppia con la tecnica del finto incidente | arrestato 16enne

Una truffa ben orchestrata, ma il colpo di scena arriva quando un 16enne viene sorpreso mentre mette in atto la finta emergenza. Residente nel Sud Italia, il minorenne ora si trova in una comunità , mentre gli investigatori cercano il suo complicio. La vicenda mette in luce quanto siano persistenti e insidiose le tecniche di raggiro, e ci ricorda l'importanza di mantenere alta la guardia. Continua a leggere per scoprire come si è svolto tutto.

Un ragazzo di 16 anni, residente nel Sud Italia, è stato arrestato per aver tentato di truffare una coppia con la tecnica del finto incidente: il minorenne è stato affidato ad una comunità , resta da identificare il complice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

