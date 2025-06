Sorpresi a preparare crack e cocaina in un appartamento a San Basilio | quattro arresti

Una scoperta scioccante a San Basilio, dove la polizia ha sgominato un laboratorio clandestino di crack e cocaina. Quattro arresti e un'operazione che svela il volto oscuro del traffico di droga nel cuore della capitale. La scena che si è presentata agli agenti è stata sorprendente: tre persone al lavoro e il proprietario, un anziano di 77 anni, ignaro del terribile segreto che si celava nella sua casa. Continua a leggere.

Al momento del blitz della polizia nell'appartamento di San Basilio c'erano quattro persone: tre intente a cucinare e confezionare droga mentre una quarta, il settantasettenne proprietario della casa, dormiva in camera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

