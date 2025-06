sorpasso in vetta fontana antica al secondo posto nel censimento dei luoghi del cuore

Il sorpasso è ormai realtà: la Fontana Antica di Gallipoli si aggiudica il secondo posto nel censimento dei "Luoghi del Cuore" 2024, grazie a oltre 49 mila voti raccolti finora. Un risultato che testimonia l'amore e l'orgoglio della comunità per questa meraviglia storica, sempre più vicina a ottenere il riconoscimento che merita. La strada verso la vetta è ancora aperta, e il futuro di questa preziosa testimonianza del passato si scrive con il sostegno di tutti.

