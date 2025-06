Soresina sigaretta sul letto scatena l’incendio | 4 persone intossicate e ustionate soccorse altre 17

Un incendio scoppiato a Soresina, Cremona, ha causato il panico tra gli abitanti: una sigaretta lasciata sul letto ha scatenato un rogo che ha coinvolto 21 persone, ferendone quattro e provocando l’intervento di numerosi soccorritori. La tragedia sottolinea ancora una volta quanto sia importante prevenire incidenti domestici e garantire la sicurezza in casa. La vicenda ci ricorda che la prudenza può fare la differenza tra sicurezza e disastro.

Soresina (Cremona) – Quattro inquilini intossicati dal fumo e con ustioni non gravi trasportati in ospedale, e altri 17 soccors i sul posto: è il bilancio dell' incendio divampato poco prima delle 23 di ieri mercoledì 11 giugno in un palazzo di Soresina, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, eseguiti dai carabinieri sulla base degli elementi raccolti dai vigili del fuoco e di alcune testimonianze, le fiamme sarebbero divampate in un appartamento al quarto piano occupato da due indiani, probabilmente innescate da un mozzicone di sigaretta caduto sul letto. In pochi istanti il rogo si è sviluppato al resto dell'edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it