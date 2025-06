Sony World Photography Awards Da Nelson a Pizzi gli scatti più belli

Immergetevi nel mondo mozzafiato della fotografia con la mostra dei Sony World Photography Awards, che quest'anno approda al Museo Diocesano di Milano, portando a luce gli scatti più belli e significativi del panorama internazionale. Curata da Barbara Silbe, questa esposizione vi farà scoprire storie emozionanti e visioni uniche, dalla natura selvaggia alle sfide dell’umanità. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza visiva indimenticabile fino al 28 settembre.

Approdano al Museo Diocesano come da tradizione, le opere vincitrici del Sony World Photography Awards, da oggi sino al 28 settembre, in una mostra curata da Barbara Silbe. Giunti alla diciottesima edizione, i Sony World Photography Awards sono ormai un evento imperdibile per gli appassionati di fotografia. Tra le 141 fotografie presentate a Milano, di 52 autori, spicca l’opera The Anthropocene Illusion di Zed Nelson, fotografo britannico premiato con il prestigioso titolo di Photographer of the Year. Il progetto esamina gli spazi artificiali creati dall’uomo come mezzo per “sperimentare” e interagire con la natura, dai parchi safari, alle riserve naturali e ai resort, ai musei di storia naturale, agli zoo e alle città sostenibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it