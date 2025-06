Sono scioccata dai raid anti-migranti negli Stati Uniti Questi rastrellamenti avvengono alle feste delle scuole elementari nei negozi non si tratta di criminali | lo sfogo di Eva Longoria

Non riesco a immaginare cosa possa spingere un governo a condurre raid così brutali e ingiusti, che colpiscono famiglie, bambini e comunità innocenti durante momenti di festa e quotidianità. Eva Longoria si scaglia contro queste azioni, definendole “antiamericane” e chiedendo solidarietà e giustizia per tutte le persone coinvolte. È il momento di riflettere su valori fondamentali e difendere i diritti umani, perché nessuno dovrebbe essere vittima di persecuzioni ingiustificate.

Eva Longoria rompe il silenzio e attacca duramente i “rastrellamenti dell’Immigration and Customs Enforcement”, che hanno scatenato cinque giorni di proteste a Los Angeles. In un video su Instagram, l’attrice si è detta scioccata dalle deportazioni e ha definito le operazioni “antiamericane”. Le sue parole arrivano mentre la città impone un coprifuoco dalle 20:00 alle 6:00 per tentare di contenere le rivolte. “Non riesco a immaginare cosa significhi essere a Los Angeles in questo momento”, ha detto. “Non riesco a credere che stia succedendo ad Austin, in Texas. Non riesco a credere che stia succedendo in tutto il Paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono scioccata dai raid anti-migranti negli Stati Uniti. Questi rastrellamenti avvengono alle feste delle scuole elementari, nei negozi, non si tratta di criminali”: lo sfogo di Eva Longoria

