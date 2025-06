Sono le star a voler fare politica o il pubblico a costringerle?

sorriso affabile e una comprensione che sembra sincera, ma dietro le quinte si nasconde il dilemma di chi, come lui, si trova a dover scegliere tra notorietà e responsabilità. Sono le star a voler fare politica o è il pubblico a costringerle? La risposta, forse, risiede nella complessità della Sindrome Marilyn, un fenomeno che merita di essere esplorato oltre le apparenze.

L'unica cosa di cui m'interessa parlare in questo articolo è la sindrome Marilyn, ma poiché sono vile comincerò dai maschi: come disse Jack Nicholson molti anni prima di Dario Brunori, l'ultima categoria con cui è possibile prendersela è il maschio etero bianco. Comincerò da George Clooney, che compare su un palcoscenico di Broadway (e alla Cnn, che ha trasmesso la penultima replica del suo spettacolo). Lo spettacolo comincia (e finisce) con un discorso sui mass media, e solo il fatto che il soggetto enunciato sia la televisione, e non i social, ci dice che è un discorso del 1958. Altrimenti saremmo noi, quelli «distratti, illusi, divertiti e isolati» dai mezzi di comunicazione di massa.