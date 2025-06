Soncino ha sfregiato e rapinato un coetaneo alla fermata del bus | arrestato 18enne

Una spiacevole scena di violenza ha scosso Soncino, dove un giovane di 18 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per aver sfregiato e rapinato un coetaneo alla fermata dell'autobus. L'episodio, avvenuto il 10 aprile in via Padre Zanardi, ha lasciato la comunità sbalordita, ma ora sembra che giustizia sia stata fatta. La vicenda dimostra quanto sia importante la sicurezza e il rispetto reciproco nelle nostre strade.

Soncino (Cremona) - In manette il rapinatore violento della fermata del bus. E’ un 18enne noto alle forze dell’ordine il ragazzo che il 10 aprile scorso, c oltello in pugno, ha sfregiato e ferito ad una spalla un coetaneo per poi prendergli portafoglio e cellulare. Era da poco passato mezzogiorno, quando la vittima, insieme a due amici, si trovava alla fermata del bus in via Padre Zanardi. Il 18enne si è avvicinato, ha puntato il coltello alla gola del ragazzo e poi ha lasciato andare due fendenti, al volto e ad una spalla. Il rapinatore non aveva esitato a m inacciare anche i presenti, affinché non intervenisser o. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Soncino, ha sfregiato e rapinato un coetaneo alla fermata del bus: arrestato 18enne

