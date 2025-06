Sommer | Non conosciamo bene il Monterrey serve prepararci

Yann Sommer, il portiere dell’Inter, si prepara con determinazione per la sfida contro il Monterrey. Nonostante la poca familiarità con i messicani, Sommer sottolinea l’importanza di non sottovalutare nessun avversario, anche se il suo focus resta sulla preparazione e sul mantenere alta la concentrazione. Con l’aiuto di Cristian Chivu e la sua esperienza, Sommer si mette al servizio della squadra per affrontare questa partita cruciale.

Sommer ha parlato della prima partita dell’Inter contro il Monterrey. Lo svizzero, schietto sulla non conoscenza dei messicani, non vuole però sottovalutare nessuno. Le sue parole. PREPARAZIONE – Insieme all’allenatore Cristian Chivu, la tv americana CGTN Sports ha intercettato anche il portiere nerazzurro Yann Sommer. Lo svizzero, rimasto ad Appiano Gentile in queste settimane senza andare in Nazionale (ormai si è ritirato dalla selezione elvetica), ha parlato del primo incontro che la Beneamata dovrà disputare contro il Monterrey. Queste le parole del numero uno dell’Inter: « È stato un lungo volo, ma ora non vediamo l’ora di arrivare alla fase a gironi per essere qui a Los Angeles e vedere come sarà. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sommer: «Non conosciamo bene il Monterrey, serve prepararci»

Sommer: Mondiale per Club? Non conosciamo bene le avversarie, dobbiamo prepararci; Sommer: “Non vediamo l’ora, dobbiamo studiare avversari che non conosciamo”; Sommer da LA: Volo lungo, non vediamo l'ora dei gironi. Monterrey? Non li conosciamo così bene.

Sommer: “Non vediamo l’ora, dobbiamo studiare avversari che non conosciamo” fcinter1908.it scrive: Per i nerazzurri di Cristian Chivu, sta per iniziare l'avventura americana ...