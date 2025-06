Soluzione trovata per Vlahovic | scambio di punte in Serie A | Nessun conguaglio in aggiunta

Una svolta inaspettata scuote il mercato di Serie A: Vlahovic potrebbe rimanere alla Juventus grazie a un clamoroso scambio di punte senza conguaglio. Dopo aver attirato l’attenzione per il suo prezzo record, ora si prospetta una soluzione che potrebbe cambiare le carte in tavola. La domanda è: quale sarà il futuro dell’attaccante serbo? Resta con noi per scoprirlo.

Dusan Vlahovi? è approdato alla Juventus nel gennaio 2022 dall'Fiorentina per circa 70?milioni di euro più bonus, diventando uno dei trasferimenti invernali più costosi della Serie A. In bianconero ha collezionato 104 presenze in tutte le competizioni, firmando 43 reti in campionato e 56 gol complessivi. Il suo contratto, in scadenza nel 2026, prevede un ingaggio salito da 7?milioni netti nel 2022 fino ai 12?milioni netti nel 2025?26, il più alto dell'intera rosa juventina.

