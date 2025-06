Solofra Street Food | dal 12 al 17 giugno sapori e divertimento

Scopri il gusto autentico e l’atmosfera festosa del Solofra Street Food, in programma dal 12 al 17 giugno nella suggestiva cornice di Piazza San Michele. Un’occasione unica per assaporare prelibatezze da tutto il mondo, condividere momenti di allegria e vivere la tradizione locale in un festival che promette divertimento e sapori indimenticabili. Non perdere questa festa di gusto e cultura, pronta a conquistare il cuore di tutti i visitatori.

Piazza San Michele si prepara ad accogliere la terza edizione del Solofra Street Food, in programma dal 12 al 17 giugno 2025, in occasione dei festeggiamenti per San Michele Arcangelo, patrono della città. Ogni sera, a partire dalle 20:30, il centro storico si trasforma in un vivace. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Solofra Street Food: dal 12 al 17 giugno sapori e divertimento

Solofra celebra San Michele Arcangelo: sei giorni di musica, arte e street food - Dal 12 al 17 giugno, Solofra si trasformerà in un vivace palcoscenico per celebrare San Michele Arcangelo, il suo patrono.

La Festa 2025 è pronta ad accogliere il ritorno a Solofra: la Grande Orchestra di Fiati 'G. Ligonzo' - "Città di Conversano", diretta dal M* Angelo Schirinzi. Domenica 15 Giugno 2025 Ore 9,15 - 12,00: Collegiata / Piazza Umberto I Omaggio al Santo - Matinèe Vai su Facebook

