solo leveling vince un importante premio di hollywood e rompe la maledizione degli anime

Solo Leveling conquista un prestigioso premio di Hollywood, rompendo la maledizione degli anime e aprendo nuove strade al riconoscimento internazionale. Per la prima volta, un doppiatore di serie animate riceve un onore così prestigioso, elevando il ruolo dell’arte del doppiaggio a livello globale. Questo traguardo segna un punto di svolta nel panorama dell’intrattenimento, dimostrando che anche le voci possono diventare vere protagoniste. La vittoria di questo premio...

il primo riconoscimento hollywoodiano per un doppiatore di anime. Nel panorama dell'intrattenimento internazionale, i professionisti del doppiaggio di serie animate spesso ricevono riconoscimenti limitati, rimanendo in gran parte sconosciuti al grande pubblico. Recentemente, questa tendenza ha subito una svolta significativa grazie a un traguardo storico raggiunto da un attore di voice-over di origine anime. La vittoria di un premio importante agli ASTRA Awards segna l'ingresso ufficiale nel circuito dei premi mainstream hollywoodiani per il settore del doppiaggio in lingua inglese di serie giapponesi e orientali.