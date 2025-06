Solo Leveling e Dandadan battuti agli Astra Awards | per Hollywood il miglior anime è un altro

Solo Leveling e Dandadan potrebbero aver dominato le conversazioni, ma agli Astra TV Awards di Hollywood il vero trionfatore del 2023 è stato Dragon Ball Daima. Questa nuova opera, ultima creazione di Akira Toriyama prima della sua scomparsa, ha conquistato il cuore dei fan e della critica, distinguendosi come il miglior anime dell’anno. Un mix esplosivo di nostalgia e innovazione che ha rivoluzionato il panorama animato internazionale, aprendo nuove strade all’arte narrativa.

Né Solo Leveling né Dandadan: il miglior anime dell'anno scorso, secondo gli Astra TV Awards, hanno incoronato un'altra celebre opera come l'anime imperdibile. Agli Astra TV Awards di Hollywood, a conquistato il titolo di miglior serie anime dell'anno è stato Dragon Ball Daima, superando colossi come Solo Leveling e Dandadan. Ultimo progetto ideato da Akira Toriyama prima della sua scomparsa, Daima mescola nostalgia e innovazione, aprendo interrogativi sul futuro del franchise e sulla possibilità di nuovi contenuti postumi. Dragon Ball Daima batte tutti: per Hollywood è il miglior anime dell'anno In un'annata dominata da titoli dirompenti come Solo Leveling e Dandadan, è stata una serie inaspettata, ma emotivamente potentissima, a sbaragliare la concorrenza agli Astra TV Awards.

