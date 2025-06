Solo corpi intorno a me sono scappato via il racconto del sopravvissuto al disastro del volo Air India

Solo corpi intorno a me sono scappati via, lasciandomi solo con il silenzio e la paura. È il racconto di Vishwash Kumar Ramesh, passeggero del volo Air India sopravvissuto al disastro, un’esperienza che segnerà per sempre la sua vita. La sua testimonianza, fatta di dolore e speranza, ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sul coraggio di chi lotta per sopravvivere. Continua a leggere.

Il racconto del passeggero del posto 11A del volo Air India sopravvissuto alla tragedia. L'uomo, identificato come Vishwash Kumar Ramesh, 40enne cittadino britannico di origini indiane, ha riportato "lesioni da impatto" su diverse parti del copro ma non è grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: racconto - sopravvissuto - volo - india

Arrivato in Italia l'unico sopravvissuto di dieci fratelli a un raid israeliano. Sarà curato all'ospedale Niguarda di Milano Vai su Facebook

Schianto del volo Air India Ahmedabad - Londra. Oltre 240 vittime, ma potrebbe esserci un superstite; Aereo di Air India si schianta sulle case, oltre 200 morti: sopravvissuto il passeggero seduto al posto 11A; Aereo di linea precipita poco dopo il decollo in India: si schianta sulle case con 242 persone a bordo.

“Solo corpi intorno a me, sono scappato via”, il racconto del sopravvissuto al disastro del volo Air India Scrive fanpage.it: L’uomo, identificato come Vishwash Kumar Ramesh, 40enne cittadino britannico di origini indiane, ha riportato ...