Sogno Garnacho la Roma ha una chance? Dall’addio allo United al tesoretto di Ghisolfi

Sogno Garnacho: la Roma potrebbe avere una chance dall'addio allo United, aprendo le porte a un potenziale tesoretto di Ghisolfi. Con mille strade di mercato da esplorare e una rosa che, secondo Ranieri, non subirà rivoluzioni, le mosse strategiche restano fondamentali. In un panorama ricco di possibilità , tra addii e acquisizioni, la domanda che aleggia è: si può davvero sognare in grande? Di certo, nel calcio come nella vita, il sogno non costa nulla...

Mille vie di mercato attendono la Roma al varco, nella costruzione di una rosa che, parola di Ranieri, non subirĂ una rivoluzione, ma che necessita sicuramente di mosse importanti e oculate. In quasi tutti i ruoli Ghisolfi deve mettere mano, da una difesa da rifare ad un centrocampo che vede difficile la permanenza di Gourna-Douath, e in questo contesto c’è spazio per sognare? Di certo quello non costa nulla, e nella lista di necessitĂ dei giallorossi fatta da Leggo spunta fuori anche la suggestione Alejandro Garnacho, ovviamente difficile ma con un paio di dettagli non trascurabili. Attriti con Amorim dopo la finale di Europa League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sogno Garnacho, la Roma ha una chance? Dall’addio allo United al tesoretto di Ghisolfi

