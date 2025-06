Sogliano mette in luce i suoi Ori

un palcoscenico magico dove arte, musica e cultura si incontrano in un abbraccio indimenticabile. Sabato, il cuore della Romagna si anima con la 16ª edizione di questo evento straordinario, pronta a sorprenderti e a lasciarti senza fiato. Non perdere l'occasione di vivere questa notte di luci e emozioni che rende Sogliano al Rubicone un vero gioiello dell’estate!

di Ermanno Pasolini Con gli Ori a Sogliano al Rubicone torna uno degli eventi più amati e partecipati dell’estate in Romagna: sabato dalle 18 il centro storico si accenderà di luce, suoni e colori per accogliere la 16ª edizione. Un viaggio tra arte, musica, spettacolo e cultura, che ogni anno richiama visitatori da tutta la regione e oltre, trasformando l’intero borgo in un sorprendente teatro a cielo aperto. Per una sera, Sogliano si fa racconto, suggestione, visione. Le sue piazze, i suoi vicoli, i suoi scorci si trasformeranno in scenografie viventi dove il pubblico potrà incontrarsi e stupirsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sogliano mette in luce i suoi Ori

