Smog in Lombardia l' ozono supera i livelli d' allarme | ecco in quali comuni

Il smog in Lombardia raggiunge livelli critici: l'ozono supera le soglie di allarme in diversi comuni, mettendo a rischio la salute dei cittadini. I dati di ARPA Lombardia evidenziano il primo superamento dell'anno, attribuito a un'area anticiclonica che insiste sul territorio, creando condizioni di stabilità e stagnazione dell’inquinamento. È fondamentale agire subito per proteggere l’ambiente e la qualità della vita: ecco cosa sta succedendo e come possiamo intervenire.

Registrato in Lombardia il primo superamento dell'anno di concentrazioni dell'ozono. A rivelarlo sono i dati di Arpa Lombardia che riferiscono di vari comuni in cui i livelli hanno sfondato le soglie d'informazione e di allarme. La colpa è attribuibile all'area anticiclonica sul territorio che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Smog, in Lombardia l'ozono supera i livelli d'allarme: ecco in quali comuni

