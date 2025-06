Smartphone vietati prima degli 8 anni e ozio creativo la ricetta di Maria Rita Parsi per crescere sereni attraverso il gioco libero e le regole condivise | Chi gioca da bambino sarà un adulto equilibrato

L'uso dei smartphone prima degli 8 anni e l'ozio creativo sono due facce di una stessa medaglia: il gioco libero e le regole condivise di Maria Rita Parsi. Questi elementi sono fondamentali per sviluppare un bambino equilibrato e sereno, poiché il gioco è un laboratorio neurobiologico che scolpisce il futuro. L'articolo esplora come le prime esperienze ludiche attivino le aree cerebrali cruciali per l'autoregolamentazione e la crescita emotiva.

Il gioco non è un passatempo innocuo, ma un vero e proprio laboratorio neurobiologico dove si forgia il futuro di ogni essere umano. Maria Rita Parsi, presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus ed ex membro del Comitato ONU per i diritti del fanciullo, spiega come le prime esperienze ludiche attivino i lobi prefrontali del cervello, quelle aree deputate al controllo esecutivo, alla pianificazione e alla regolazione emotiva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: rita - maria - parsi - smartphone

Omicidio Martina Carbonaro, la psicoterapeuta Maria Rita Parsi: "C'è da fare un'educazione virtuosa al virtuale" - L'omicidio di Martina Carbonaro scuote le coscienze, riportando alla luce un tema cruciale: l'educazione al virtuale.

? "Conosci i pericoli per gli occhi dei tuoi figli? 5 strategie per non condannarli alla miopia" Ecco i consigli dei più Autorevoli come Paolo Crepet, Maria Rita Parsi, Alberto Pellai e gli altri esperti della nostra Comunità Educante Leggi la versione integral Vai su Facebook

Smartphone vietati prima degli 8 anni e ozio creativo, la ricetta di Maria Rita Parsi per crescere sereni attraverso il gioco libero e le regole condivise: Chi gioca da bambino sarà un adulto equilibrato; Maria Rita Parsi e la dipendenza dei giovani da internet: «Per i ragazzi lo smartphone è un mezzo di espressione»; Contro l'alienazione dell'uomo, riscopriamo l'altro nel dialogo che passa attraverso l'intero essere, corpo compreso.

Maria Rita Parsi: “Perché il gioco è importante per i bambini” Da interris.it: Nella Giornata internazionale del gioco, l'intervista all’esperta Maria Rita Parsi, presidente della fondazione Movimento Bambino Onlus ...