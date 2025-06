Smartphone e giovani | l' allarme degli adulti tra paure leggi e responsabilità educative L' indagine della Fondazione Bellisario

Gli adulti sono sempre più preoccupati per l’uso smodato degli smartphone tra i giovani, evidenziando timori di vulnerabilità e mancanza di empatia. La Fondazione Bellisario ha condotto un’indagine che mette in luce le paure e le responsabilità educative in questo scenario complesso. Tra leggi, rischi e opportunità, la discussione si intensifica: ma qual è il ruolo degli adulti nel guidare i giovani verso un uso consapevole della tecnologia?

Cosa pensano gli adulti del tempo che i giovani passano con lo smartphone in mano? Il tema è uno dei più discussi a fronte di una generazione di ragazzi che mostra segni di vulnerabilità e poco empatica. Il tema è così dibattuto che anche i governi nazionali stanno studiando delle contromisure per limitare la vita online dei minorenni. Dopo l’ omicidio in una scuola di Nogent, il presidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Smartphone e giovani: l'allarme degli adulti tra paure, leggi e responsabilità educative. L'indagine della Fondazione Bellisario

In questa notizia si parla di: smartphone - giovani - adulti - allarme

Giovani iperconnessi. Lo smartphone dalla quarta elementare, rischi per i fragili - Nell'era digitale, i giovani sono sempre più esposti agli schermi di smartphone e tablet, spesso già dalla quarta elementare.

Jonathan Haidt, psicologo di fama mondiale e autore del bestseller "La generazione ansiosa", lancia un appello: "Niente smartphone prima dei 14 anni." Il suo lavoro, basato su ricerche epidemiologiche, delinea un quadro drammatico: aumento del 150% di d Vai su Facebook

Allarme smartphone per i giovani: l’indagine della Fondazione Bellisario; Social e smartphone, allarme dipendenza: è tempo di pensare meno a noi stessi e un po' di più ai nostri figli e nipoti; Blog | Giovani e smartphone: e se i divieti servissero solo a noi adulti?.

Allarme smartphone per i giovani: l’indagine della Fondazione Bellisario msn.com scrive: Il tema è uno dei più discussi a fronte di una generazione di ragazzi che mostra segni di vulnerabilità e poco ...