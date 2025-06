Smantellata una rete di falsi broker Truffa da 3 milioni di euro

Le forze dell’ordine smantellano una vasta rete di falsi broker che ha truffato oltre 200 persone, accumulando un danno di 3 milioni di euro. L'operazione "Panormus" ha portato alla denuncia di 15 soggetti coinvolti in frodi e abusivismo finanziario, tra Italia e estero. Questa indagine dimostra come la sicurezza degli investimenti richieda attenzione e vigilanza costante. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli di questa importante operazione.

AGI - I finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno smantellato una rete criminale dedita alla commissione, in Italia e all'estero, di una truffa plurimilionaria sugli investimenti in danno di oltre 200 persone. Denunciati 15 falsi broker per truffa e abusivismo finanziario. Operazione "Panormus". Partendo dalla querela presentata da un uomo di Pordenone che aveva investito oltre 75.000 euro in prodotti, poi rivelatisi inesistenti, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pordenone hanno ricostruito l'operatività di un gruppo di 15 falsi broker siciliani (da qui il nome dell'operazione, " Panormus ") che, attraverso 36 società "schermo" - costituite nel Regno Unito, in Romania, Ungheria e Polonia - hanno sottratto, nel corso di 2 anni, quasi 3 milioni di euro a oltre 200 ignari investitori, italiani ed europei, convinti di stare interagendo con agenti ed intermediari autorizzati e, sotto la loro direzione, di stare effettuando veri investimenti on-line su reali piattaforme di trading. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Smantellata una rete di falsi broker. Truffa da 3 milioni di euro

