Sma Campania tensioni sindacali e veleni | l’ombra di un ‘corvo’ L’Ugl | Stop caccia alle streghe

Nel cuore di una Campania segnata da tensioni sindacali e veleni, si staglia l'ombra di un 'corvo' che alimenta sospetti e fa crescere il clima di incertezza. La nota dell’Ugl Terziario denuncia un’atmosfera pesante, tra comunicati infuocati e veleni sotterranei, mentre si solleva il grido di stop alla caccia alle streghe. È il momento di fare luce e di ascoltare tutte le voci: la trasparenza è fondamentale per uscire da questa crisi.

Tempo di lettura: 2 minuti La nota dell’ Ugl Terziario Campania esprime “la propria preoccupazione per quanto sta accadendo”. Nuove tensioni sindacali emergono intorno alla Sma Campania, dopo quanto registrato nei giorni scorsi. Le Rsa dell’Ugl raccontano di un clima pesante. Citano gli ultimi comunicati delle organizzazioni sindacali. E trapela perfino l’ombra di un “corvo”. Circolerebbe infatti uno scritto di ignoti, nel quale si lanciano imprecisate invettive. Utilizzando, però, nomi di copertura per i bersagli. “ Sono giorni che – afferma la nota – tra comunicati ufficiali e anonimi leggiamo contenuti fatti di accuse e controaccuse, dalle quali prendiamo le distanze”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sma Campania, tensioni sindacali e veleni: l’ombra di un ‘corvo’. L’Ugl: “Stop caccia alle streghe”

In questa notizia si parla di: campania - sindacali - tensioni - ombra

Sma Campania, tensioni sindacali: accuse da due segretari - Una giornata di forte tensione alle relazioni sindacali di Sma Campania, con accuse reciproche tra i segretari Vincenzo Pirozzi e Domenico Merolla.

Sma Campania, tensioni sindacali e veleni: l'ombra di un 'corvo'. L'Ugl: Stop caccia alle streghe.

Anci Campania e sindacati, firmato l'accordo per attuare il Pnrr: «Una Campania più equa e giusta» Come scrive ilmattino.it: Uil firmano un importante accordo di convenzione che ha come focus principale il Pnrr che costituisce, sostengono i firmatari, «lo strumento fondamentale ...