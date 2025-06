Slovacchia U21-Italia U21 | le probabili formazioni

Prepariamoci a un emozionante duello tra Slovacchia U21 e Italia U21, valido per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei Under 21. Dopo un esordio vincente contro la Romania, gli azzurrini affrontano i padroni di casa slovacchi, reduci dalla sconfitta contro la Spagna. La sfida, in programma sabato 14 giugno 2025 alle 21 alla City Arena di Trnava, promette tensione e spettacolo: scopriamo le probabili formazioni e le strategie delle due squadre.

Gara valida per la seconda giornata del Gruppo A dei Campionati Europei Under 21, dove sono presenti anche Romania e Spagna. Dopo l’esordio vincente contro i rumeni, gli azzurrini tornano in campo per affrontare i padroni di casa che, invece, sono stati battuti dagli iberici. Slovacchia U21-Italia U21 si giocherĂ sabato 14 giugno 2025 alle ore 21 presso la City Arena-Stadion Antona di Malatinskeho di Trnava. SLOVACCHIA U21-ITALIA U21: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante avessero di fronte un avversario a dir poco insuperabile come la Spagna, gli slovacchi hanno dimostrato grande carattere rimontando due gol di svantaggio, per poi arrendersi soltanto nel finale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Slovacchia U21-Italia U21: le probabili formazioni

