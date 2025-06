Slovacchia-Italia U21 | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei un appassionato di calcio giovanile, non puoi perderti l’emozionante sfida tra Slovacchia e Italia U21 allo Stadium Malatinský di Trnava. Scopri orario, dove guardarla e le probabili formazioni di una partita che promette spettacolo e azioni decisive nella fase a gironi degli Europei Under 21. Restate con noi per tutte le informazioni e aggiornamenti su questa entusiasmante sfida!

Allo Stadium Malatinský andrà in scena la sfida tra Slovacchia-Italia U21: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Allo Stadium Malatinský di Trnava, Italia U21 di Carmine Nunziata affronta la Slovacchia nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei di categoria. Le probabili formazioni ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Kayode, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Pisilli, Prati, Bianco; Baldanzi; Gnonto, Ambrosino. All. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Slovacchia-Italia U21: dove vederla, orario e probabili formazioni

