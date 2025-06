Skymetro | il Mit smentisce Salis Nessuna proroga possibile

Il futuro dello Skymetro si fa ancora più incerto, mentre il MIT smentisce categoricamente le voci di una proroga possibile. Dopo le dichiarazioni della sindaca Silvia Salis, che aveva annunciato un’apertura al dialogo con il Ministero, arriva una presa di posizione decisa: nessuna proroga in vista. La questione si fa complessa e il progetto, già sotto scrutinio, rischia di fermarsi qui. Rimanete aggiornati per scoprire come evolverà questa intricata vicenda.

Arriva la smentita alle parole pronunciate questa mattina dalla sindaca Silvia Salis che, parlando dello Skymetro, ha ribadito la volontà del Comune di richiedere una proroga al Mit per rivedere il progetto, forte di una disponibilità del Ministero al dialogo, ma è lo stesso Mit a precisare che.

