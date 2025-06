Sky – Milan si complica la pista Rabiot | ha comunicato al Marsiglia che vuole restare Allegri resta in pressing | Primapagina

Le ultime notizie dal mondo del calcio accendono l’entusiasmo dei tifosi: mentre il Milan fa i conti con una svolta inaspettata nella trattativa Rabiot, il mercato continua a riservare sorprese. La decisione del calciatore di rimanere al Marsiglia ha complicato le strategie rossonere, con Allegri che resta concentrato nel pressing. Cosa riserverà il futuro? La risposta si scriverà nelle prossime mosse di mercato.

Il Milan e il suo nuovo direttore sportivo Igli Tare sono vivacissimi sul mercato sia in entrata che in uscita e, chiusa la cessione di Reijnders al Manchester City e bloccato Luka Modric, continua la caccia a colpi di primissimo piano per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.

Milan, Allegri già in difficoltà: si complica l’affare - Il Milan è pronto a scrivere una nuova storia, ma l'arrivo di Allegri segna già il primo ostacolo. Dopo un'annata deludente e il sogno europeo svanito, i rossoneri devono affrontare la sfida di ricostruire.

