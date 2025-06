Skorza sfida l’Inter | Urawa Red Diamonds proporrà calcio offensivo!

Maciej Skorza, allenatore degli Urawa Red Diamonds, si prepara a sfidare le grandi del calcio mondiale nel girone del Mondiale per Club, tra cui l'iconica Inter. Con un approccio audace e offensivo, la squadra giapponese punta a sorprendere gli avversari e a lasciare il segno in questa prestigiosa competizione. Skorza ha dichiarato: «Si tratta di un'occasione unica...», sottolineando la determinazione e la voglia di protagonismo dei suoi.

Maciej Skorza, allenatore dell’Urawa Red Diamonds, si è espresso in merito agli impegni del girone del Mondiale per Club contro Inter, River Plate e Monterrey. I RIVALI – Maciej Skorza, tecnico dell’Urawa Red Diamonds ha rilasciato un’intervista esclusiva al sito FIFA.com in vista delle prossime sfide del Mondiale per Club della sua squadra, tra cui quella contro l’Inter. L’allenatore polacco si è così pronunciato al riguardo: «Si tratta di squadre estremamente forti, non solo River Plate e Inter. Ogni sfida ci inviterĂ a un’analisi ben precisa dei punti di forza e delle debolezze di ogni avversario. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Skorza sfida l’Inter: «Urawa Red Diamonds proporrĂ calcio offensivo!»

