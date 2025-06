Sitting volley scuola di Pallavolo Fermana premiata

Tra le stelle dello sport paralimpico, la Scuola di Pallavolo Fermana si distingue come esempio di eccellenza e inclusione. Premiati al ‘Gran Galà dello Sport Paralimpico’ a Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno, i giovani atleti e i loro allenatori testimoniano come il sitting volley possa trasformare sogni in realtà , portando il messaggio che lo sport è per tutti e rappresenta un potente strumento di integrazione e crescita. La loro storia non si ferma qui: un esempio da seguire per tutta Italia.

Tra le eccellenze regionali premiate al ‘Gran Galà dello Sport Paralimpico’ anche la Scuola di Pallavolo Fermana che, grazie al sitting volley, da anni si fa promotrice dello sport paralimpico in ambito scolastico in tutta la Regione Marche, giunta ai vertici nazionali ed europei con l’attività di club. La cerimonia si è svolta a Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno, promossa dall’Amministrazione comunale, nell’ambito del programma ‘Ascoli Piceno Città Europea dello Sport 2025’, mentre a premiare il presidente della Scuola di Pallavolo Fermana Remo Giacobbi, è stato l’assessore allo sport del Comune di Ascoli, Domenico Stallone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sitting volley, scuola di Pallavolo Fermana premiata

In questa notizia si parla di: sitting - volley - scuola - pallavolo

Sitting volley a Bologna: polizia in campo fra legalità e inclusione - Bologna, 13 maggio 2025 – "Una rete di valori: la polizia di Stato con il Sitting volley" è il titolo dell'evento dedicato alla legalità e inclusione, organizzato presso la Questura.

CAMPIONATO ITALIANO SITTING VOLLEY MASCHILE: NOLA SI RICONFERMA CAMPIONE D’ITALIA Pomigliano d’Arco (NA). Nola vince ancora. Al Pala Falcone la compagine allenata da Guido Pasciari batte la Scuola di Pallavolo Fermana per 3-0 (25-17, Vai su Facebook

Scuola di Pallavolo Fermana, Eccellenza regionale. Il Sitting Volley protagonista tra le discipline del Gran Galà dello Sport Paralimpico; Campionato Italiano Sitting Volley: nel weekend le finali scudetto a Pomigliano d’Arco; Sitting volley: al via la stagione 2025.

Scuola di Pallavolo Fermana, eccellenza regionale Secondo corrierenews.it: I valori più autentici dello sport al centro del "Gran Galà dello Sport Paralimpico", l'evento svoltosi lunedì 9 giugno a Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno e promosso dall'amminis ...