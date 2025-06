sistemazione della ciclabile che attraversa il parco roda

Immergersi in un itinerario tra natura e storia, pedalando lungo la ciclabile che attraversa il suggestivo parco Roda a Mirabello. Il recente intervento del Comune di Terre del Reno garantisce ora maggiore sicurezza e fruibilità , permettendo a cittadini e famiglie di godere appieno di uno dei tratti più amati del territorio. La ciclabile, che segue le tracce della storica ferrovia, rappresenta da anni un punto di riferimento per chi ama scoprire il paesaggio locale su due ruote, promuovendo uno stile di vita sostenibile e attivo.

