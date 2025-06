Sirens la recensione della miniserie Netflix

“Sirens” su Netflix svela un mondo dove il privilegio diventa un vero e proprio culto, trasformando la satira degli ultra ricchi in un'irresistibile serie TV. Tra ironia pungente e un soprannaturale seducente, la miniserie si distingue per un mix intrigante che tiene incollati gli spettatori. Ma riuscirà a convincere fino in fondo? Scopriamolo insieme in questa recensione appassionante.

