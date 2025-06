Sinochem vota contro ma l' assemblea Pirelli approva il bilancio a maggioranza

Nonostante la voce di Sinochem, con il 37% di quota, abbia espresso il suo dissenso, l'assemblea di Pirelli ha approvato all’unanimità il bilancio, confermando la solidità dell’azienda e la fiducia degli azionisti. Con circa l’86% del capitale rappresentato, la decisione riflette un ampio consenso che va oltre le singole posizioni. La distribuzione di un dividendo di 0,25 euro per azione sancisce ancora una volta l’impegno della società verso i suoi investitori.

