Sinner oltre al danno la beffa | accuse gravissime

Jannik Sinner, già sconfitto al Roland Garros, si trova ora al centro di accuse pesanti che minacciano la sua immagine e il suo percorso. Tra sospetti di comportamenti poco sportivi e atteggiamenti discutibili in campo, il giovane tennista deve affrontare non solo le rivali, ma anche le polemiche che rischiano di offuscare il suo talento. La domanda è: quanto tutto questo influirà sul suo futuro nel circuito?

Jannik Sinner, non bastava la sconfitta arrivata in finale al Roland Garros: il numero 1 del mondo deve ora affrontare delle altre grane. È opinione comune che in campo non si sia comportato un granché bene. Che seppur abbia meritato la vittoria, non fosse altro per l'incredibile rimonta di cui si è reso protagonista, avrebbe potuto evitare certi atteggiamenti. Come i pugnetti al cielo ad ogni punto, per esempio, o come i modi, disparati, con cui ha cercato di aizzare il pubblico nei momenti più concitati del match. Magari la sua intenzione non era quella di mancare di rispetto al suo avversario, ma questo, che gli piaccia o no, è il messaggio che è passato.