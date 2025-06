Sinner la stagione su erba e l’intervista ad Aldo Chiari

Preparati a scoprire tutto sulla stagione su erba e il segreto del successo di Elena Rybakina grazie all’intervista esclusiva ad Aldo Chiari, preparatore della campionessa. In questa nuova puntata di TennisMania, approfondiremo i protagonisti e le strategie che portano al trionfo a Wimbledon. Non perdere l’occasione di porre le tue domande: ci vediamo alle 11 in diretta sul canale YouTube di Oa Sport!

Ospite di una nuova punta di TennisMania il preparatore di Elena Rybakina, pronta per un nuovo successo a Wimbledon? Spazio alle vostre domande. Vi aspettiamo alle ore 11 in diretta sul canale youtube di Oa Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner, la stagione su erba e l’intervista ad Aldo Chiari

In questa notizia si parla di: sinner - stagione - erba - intervista

Bertolucci: «Anche con la Coppa Italia la stagione è un brodino! In questo Milan non c’è un Sinner» - Paolo Bertolucci, leggenda del tennis e appassionato tifoso del Milan, esprime le sue preoccupazioni sulla stagione della squadra rossonera, definendola un "brodino".

# ***Musetti tra erba e incertezze: in bilico il Queen’s, ma il vero obiettivo è Wimbledon*** ? SINNER AND ITALIA TEAM TENNIS by Giovanni Spassiani * * Il silenzio a volte fa più rumore delle parole. E in casa **Musetti**, il silenzio è quello in attesa del verd Vai su Facebook

Sinner riparte da Halle, Alcaraz sogna il tris a Wimbledon: il programma ATP su erba e i punti da difendere; Sinner fuori campo: notti insonni, Carota Boys e Fortnite: il volto inedito per Wimbledon; Jannik Sinner, il calendario dei tornei Atp 2025.

Sinner riparte da Halle, Alcaraz sogna il tris a Wimbledon: il programma ATP su erba e i punti da difendere Secondo ilfattoquotidiano.it: Preoccupano gli infortuni di Musetti e Berrettini verso Wimbledon.