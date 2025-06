Sinner cosa ha fatto dopo la sconfitta | solo adesso spunta la verità Gesto emozionante

Sinner torna a riflettere, ma anche a dimostrare il suo spirito indomabile. Dopo un'eliminazione al Roland Garros che ha lasciato il pubblico senza fiato, il tennista italiano ha mostrato un gesto emozionante, rivelando la sua vera forza interiore. La sconfitta con Alcaraz non ha spento la sua passione: ora, il suo percorso continua con rinnovata determinazione e un sorriso che promette grandi ritorni. La vera sfida, infatti, inizia proprio ora.

Jannik?Sinner ha sfiorato il sogno parigino ma ha dovuto inchinarsi a Carlos?Alcaraz in una finale epica al Roland?Garros, persa in cinque set dopo 5?ore e 29?minuti di battaglia sul rosso. "Non dormirò molto bene stanotte, perdere così fa malissimo", ha ammesso Sinner a caldo, rivelando il dolore di una sconfitta bruciante e una tensione affrontata con meticolosa concentrazione, soprattutto nei momenti decisivi del quarto set. Sinner torna a casa dopo la sconfitta. Per rimettere insieme i cocci di quel ko, il numero uno del tennis mondiale ha deciso di tornare a Sesto Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige.