Simone e Sonia seconda coppia di Temptation Island | Il nostro rapporto è piatto

Simone e Sonia, la seconda coppia di Temptation Island, sono pronti a mettere alla prova il loro amore. Dopo anni insieme, le tensioni e le incomprensioni li hanno spinti a partecipare al reality condotto da Filippo Bisciglia, nel tentativo di ritrovare la sincerità e rafforzare il loro rapporto. La loro storia promette emozioni e colpi di scena, lasciando tutti con il fiato sospeso: nel video di...

Sonia e Simone sono la seconda coppia di Temptation Island, perch√© partecipano al reality. Svelata anche la¬† seconda coppia¬† di¬† Temptation Island, reality in onda dal gioved√¨ 3 luglio su Canale 5, si tratta di Simone e Sonia. La loro relazione va avanti da anni ma le cose non procedono affatto a gonfie vele ed √® per questo motivo che hanno deciso di mettere il loro amore alla prova nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Nel video di presentazione il 28enne ha fatto spiegato: ‚ÄúHo scritto io a Temptation Island per capire se la nostra relazione deve andare avanti. Il nostro rapporto √® ormai piatto e con il passare degli anni ci siamo sempre pi√Ļ allontanati‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com ¬© Bollicinevip.com - Simone e Sonia, seconda coppia di Temptation Island: ‚ÄúIl nostro rapporto √® piatto‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: simone - sonia - island - seconda

Temptation Island, seconda coppia: Simone e Sonia B. litigano già nel promo - Temptation Island 2025 sta per arrivare, pronto a svelare nuove emozioni e colpi di scena. La prima puntata, in onda il 3 luglio su Canale 5, sarà condotta come sempre da Filippo Bisciglia.

#TemptationIsland 13, Simone e Sonia B sono la seconda coppia ufficiale della nuova edizione! ‚ÄúSono innamorata, ma vivo nel ricordo di quello che eravamo‚ÄĚ, ha affermato lei nella clip di presentazione Vai su X

Chiude in forte calo la seconda stagione della fiction Maria Corleone. Schiacciata dalle altre reti, la serie Mediaset saluta il pubblico con Ascolti insufficienti. Ultima puntata davanti al 10.7% di share e 1,7mln di spettatori. Vai su Facebook

Temptation Island, chi sono Simone e Sonia: svelata la seconda coppia; Temptation Island, seconda coppia: Simone e Sonia B. litigano già nel promo; Temptation Island, la seconda coppia è formata da Simone Sonia B.: Vivo nel ricordo.

Simone e Sonia B. sono la seconda coppia di Temptation Island 2025: la loro relazione in crisi Riporta fanpage.it: sono la seconda coppia della nuova edizione di Temptation Islan, in partenza dal 3 luglio prossimo ...