simeone piace in spagna e portogallo betis e lisbona su di lui

Il calciomercato del Napoli entra sempre più nel vivo, tra trattative in corso, nuovi obiettivi e valutazioni interne alla rosa. Dopo una grande stagione, la società partenopea è determinata a costruire una squadra competitiva per consolidare la sua posizione in Italia ed essere protagonista in Europa. In questo contesto di fermento e possibili rivoluzioni, sembra ora finire sotto la lente anche la posizione di Giovanni Simeone, attaccante argentino che finora ha ricoperto il ruolo di vice Lukaku. Marca ha dedicato attenzione proprio alla situazione del "Cholito".