Silvio Berlusconi lo speciale per ricordarlo a 2 anni dalla morte | dove e quando vederlo

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset dedica al suo fondatore un omaggio per ricordarlo proprio nel giorno della sua morte. Giovedì 12 giugno, alle ore 20,40, le principali Reti del gruppo — Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24 — trasmetteranno in contemporanea Caro Presidente, il tempo vola. Il racconto è affidato alla voce sensibile e mai scontata di Toni Capuozzo, con la regia di Roberto Burchielli, in uno speciale che attraversa il tempo e le emozioni vissute in questo tempo che è trascorso rapidamente, per tenere viva la memoria di un uomo che ha diviso e affascinato. 🔗 Leggi su Dilei.it