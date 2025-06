silvio berlusconi il ricordo dei figli a due anni dalla morte

Oggi, a due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, i suoi figli ricordano con affetto e gratitudine l’eredità lasciata dal loro padre. Figura iconica e controversa, Berlusconi ha segnato un’epoca, influenzando politica, media e sport. La sua figura rimane viva nel cuore di tanti, testimoniata dall’amore e dal rispetto dei suoi cari. Silvio Berlusconi oggi per commemorarlo si ...

Ricorre oggi il secondo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano. Figura centrale della politica italiana per oltre trent’anni, fondatore di Forza Italia e presidente del Consiglio in tre legislature, Berlusconi ha lasciato un grande impatto anche nel mondo dei media, dell’imprenditoria e del calcio. Silvio Berlusconi Oggi per commemorare l’ex premier si terrà una messa ad Arcore in presenza dei figli, dell’ultima compagna Marta Fascina, del fratello Paolo e degli amici di sempre Gianni Letta e Fedele Confalonieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it