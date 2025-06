Silvio Berlusconi il lungimirante visionario

Che Silvio Berlusconi fosse un lungimirante visionario lo avevano capito sport, imprenditoria, comunicazione ed informazione, ancor prima della politica. Che piaccia o dispiaccia, l'innegabile dinamicità e il passaggio repentino tra pensiero ed azione, ne hanno tracciato anche i connotati umani. L'incessante battaglia alla sinistra e al crescente pericolo comunista ha trasformato, subito, il genio del giorno prima in mostro da combattere e abbattere il giorno dopo. È il vizio storico di una sinistra che oggi, più di tutti e tutto, è orfana di Berlusconi e del berlusconismo. Più dei berlusconiani, più del centrodestra che ha addirittura riscritto le sue regole interne. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Silvio Berlusconi, il lungimirante visionario

