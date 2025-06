silvio berlusconi a due anni dalla scomparsa

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, è impossibile dimenticare il suo impatto indelebile sulla nostra storia recente. Imprenditore visionario, editore e politico di primo piano, ha attraversato e plasmato un’Italia in continua evoluzione, segnando il passaggio tra Prima e Seconda Repubblica. La sua ascesa imprenditoriale e la sua intricata vicenda pubblica continuano a far discutere e ad ispirare riflessioni profonde sul nostro passato e sul nostro presente.

L'ascesa imprenditoriale. La sua storia pubblica prende le mosse ben prima del 1994. Si tratta di un'ascesa imprenditoriale che inizia nell'edilizia negli anni '60 con lo sviluppo di nuovi complessi residenziali come Milano 2.