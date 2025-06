silent hill 1 remake annunciato da konami e bloober team

Silent Hill 1, il leggendario capolavoro horror, torna a far tremare i cuori dei fan con il remake annunciato da Konami e Bloober Team. Durante una recente presentazione digitale, il misterioso logo del gioco ha risvegliato speranze e aspettative, promettendo un’esperienza rivisitata ma fedele all’originale. L’attesa è finita: il ritorno alle nebbie di Silent Hill si avvicina, ready a riscrivere ancora una volta il genere horror.

Konami e Bloober Team hanno ufficialmente annunciato il remake dell’iconico Silent Hill, uscito originariamente su PlayStation nel 1999. La notizia è stata svelata durante una recente presentazione digitale di Konami, in cui il logo del gioco è apparso affiancato da quelli delle due aziende, accompagnato dalla scritta “in sviluppo”. Una conferma importante per i fan della saga horror, che da tempo attendevano il ritorno alle nebbie di Silent Hill in chiave moderna. La collaborazione tra le due realtĂ non è nuova: il successo del remake di Silent Hill 2, acclamato dalla critica e con ottimi punteggi su Metacritic (87 su PC e 86 su PS5), ha rafforzato la fiducia reciproca e ha portato alla firma di un nuovo accordo. 🔗 Leggi su Game-experience.it