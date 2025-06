Sile Jazz 2025 – Acque Sonore | Musica Natura e Sostenibilità

Sile Jazz 2025, un festival che abbraccia musica, natura e sostenibilità nel cuore del fiume Sile, torna a incantare con il suo secondo fine settimana dal 13 al 15 giugno. Tra concerti coinvolgenti, incontri stimolanti e una mostra d’arte contemporanea, questa rassegna dimostra come le note possano diventare veicolo di rispetto e armonia con il nostro ambiente. Sile Jazz: Note e Natura in Movimento continua a sorprendere, invitandoci a riflettere e condividere emozioni autentiche.

Prosegue il viaggio musicale di Sile Jazz – Acque Sonore, la rassegna che intreccia musica, paesaggio e pensiero ecologico lungo il corso del fiume Sile. Il secondo fine settimana, dal 13 al 15 giugno, coinvolge Mogliano Veneto, Casier e Zero Branco con concerti, incontri e una mostra d’arte contemporanea in dialogo con la natura. Sile Jazz: Note e Natura in Movimento. Dal 13 al 15 giugno 2025, il festival Sile Jazz torna a intrecciare musica, arte e riflessione ecologica lungo le rive del fiume Sile, attraversando i comuni di Mogliano Veneto, Casier e Zero Branco. Con il sottotitolo “Acque Sonore”, la manifestazione propone un fine settimana ricco di concerti, incontri e installazioni artistiche, confermando il suo impegno per la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com