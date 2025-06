Sieve il degrado avanza | Sponde piene di rifiuti

la Sieve, il degrado e l’incuria minacciano il suo delicato equilibrio. I pescatori mugellani, custodi della sua salute, si sono uniti a volontari appassionati per denunciare con forza l’emergenza ambientale che riguarda il nostro prezioso patrimonio naturale. È tempo di agire e di sensibilizzare tutti affinché il fiume torni a splendere nella sua purezza originale.

I pescatori mugellani al loro fiume, la Sieve, tengono parecchio. Ne controllano la qualità dell’acqua e la situazione ambientale. E ora un gruppo di volontari, appartenenti per lo più ad associazioni di pesca con la mosca, che fanno opera di vigilanza tra Mugello e Val di Sieve, alza la voce per denunciare "l’attuale, drammatica situazione in cui versa il fiume. Nonostante l’acqua fresca, corrente e trasparente che attualmente caratterizza questo corso d’acqua che attraversa il Mugello, le sue sponde sono messe davvero molto male". A dare il colpo di grazia è stata l’ alluvione del 14 marzo scorso: "Se la situazione della Sieve era messa male prima, dopo l’ultima alluvione è drasticamente peggiorata. 🔗 Leggi su Lanazione.it