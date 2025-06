Siena tragico incidente nella notte sull’A1 | muore un camionista traffico in tilt

Un tragico incidente sulla A1 tra Fabro e Chiusi ha sconvolto la notte, causando un grave tamponamento tra tre tir e il decesso di un camionista. Il traffico si è bloccato completamente, lasciando gli automobilisti in coda e i soccorritori sul luogo dell’evento. La tragedia sottolinea ancora una volta le sfide della sicurezza stradale e l’urgenza di misure preventive. Restate sintonizzati per aggiornamenti e approfondimenti su questa drammatica vicenda.

Tamponamento tra tre tir nel tratto tra Fabro e Chiusi. Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo l' autostrada A1 Milano-Napoli, all'altezza del chilometro 411 in direzione nord, nel territorio comunale di Chiusi, in provincia di Siena. L'incidente ha coinvolto tre mezzi pesanti adibiti al trasporto di generi alimentari, in un tamponamento avvenuto poco prima dell'una. L'intervento dei soccorsi e la tragedia. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena, supportati da squadre provenienti da Terni e Perugia. L'intervento è stato necessario per liberare un autista rimasto incastrato nella cabina di uno dei camion coinvolti.