Siena Fc | Cambiamenti nell' organigramma per rafforzare la governance

Il Siena FC si rinnova per guardare al futuro con maggiore solidità e visione strategica. Con una nota ufficiale, il club annuncia importanti cambiamenti nell’organigramma, puntando a rafforzare la governance e a valorizzare ogni settore: maschile, femminile e giovanile. Questa riorganizzazione rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita, garantendo una gestione più chiara e efficiente. Il tutto per consolidare la posizione del Siena FC come protagonista nel panorama calcistico italiano.

Con una nota sul sito il Siena Fc ha ufficializzato qualche cambiamento nell’organigramma. "La società Siena Fc prosegue il lavoro di costruzione di una struttura solida e professionale. I cambiamenti annunciati mirano a rafforzare la governance del club nel lungo periodo, a chiarire le responsabilità e a garantire lo sviluppo costante dei settori maschile, femminile e giovanile – si legge nel comunicato a firma del presidente Jonas Bodin (nella foto) –. Simone Farina è nominato responsabile del settore giovanile, con attenzione particolare allo sviluppo dei giocatori e all’integrazione dei giovani talenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Siena Fc: Cambiamenti nell'organigramma per rafforzare la governance

Siena Fc: Cambiamenti nell'organigramma per rafforzare la governance; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria; Tutte le news di oggi di Livorno -.

Siena Fc: Cambiamenti nell'organigramma per rafforzare la governance Da sport.quotidiano.net: Siena Fc annuncia cambiamenti strategici nell'organigramma per migliorare la governance e lo sviluppo dei settori giovanili.